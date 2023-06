Mann hält Frau in Wohnung fest: Festnahme

Spezialkräfte der Polizei haben einen 35-Jährigen in Braunschweig festgenommen, nachdem er eine Frau gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten hatte. Der Mann hielt sich trotz Betretungsverbots am Freitagnachmittag in der Wohnung der 22-Jährigen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach verhinderte er, dass die Frau die Polizei kontaktieren konnte. Die Einsatzkräfte befreiten die 22-Jährige am frühen Abend unverletzt aus der Wohnung in der Weststadt.