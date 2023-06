Ökumenischer Regionalkirchentag startet in Osnabrück

Christinnen und Christen aus der evangelischen und der katholischen Kirche treffen sich an diesem Wochenende zum ökumenischen Regional-Kirchentag in Osnabrück. Auftakt ist am Freitagabend die „Lange Nacht der Kirchen“ an 20 Orten im Stadtgebiet. Bis Sonntag werden an verschiedenen Orten in der Stadt mehr als 100 Veranstaltungen angeboten, die unter dem Leitwort „Wege des Friedens“ stehen, teilten die Veranstalter mit. Der Kirchentag findet aus Anlass des Jubiläumsjahres des Westfälischen Friedens statt, der vor 375 Jahren in Osnabrück und Münster geschlossen wurde und der den Dreißigjährigen Krieg beendete.