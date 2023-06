Krankenkasse warnt vor Hautkrebsgefahr im Sommer

Um die Gefahr vor Hautkrebs zu minimieren, kann etwa Sonnencreme helfen. Die Zahl von Fällen von schwarzem Hautkrebs stieg in Niedersachsen deutlich an. Auch eine andere Zahl erhöhte sich.

Hannover (dpa/lni). Die Barmer Krankenkasse warnt vor einer erhöhten Hautkrebsgefahr im Sommer. „Schon fünf Sonnenbrände bis zum 20. Lebensjahr erhöhen das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken, um 80 Prozent,“ sagt Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen. Besonders Menschen mit einem helleren Hauttyp sollten achtsam sein, da sie ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs hätten.

Nach einer Hochrechnung der Barmer diagnostizierten Ärzte 2021 bei rund 216 000 Menschen in Niedersachsen weißen Hautkrebs und bei rund 15 000 in Bremen. Das entspreche einem Anstieg von 29 Prozent in Niedersachsen innerhalb von zehn Jahren und 25 Prozent in Bremen. Demnach gab es 2021 rund 62 000 Fälle von schwarzem Hautkrebs in Niedersachsen, ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zu 2012.

Schwarzer Hautkrebs gilt den Angaben zufolge als besonders gefährlich, da er über die Lymph- und Blutbahnen Metastasen streuen kann, während weißer Hautkrebs örtlich begrenzt bleibt. Es sei daher ratsam, Sonnencreme zu benutzen, die Sonne gerade zur Mittagszeit so gut es geht zu meiden und sich mit langer, luftdurchlässiger Kleidung und einem Hut vor den Strahlen zu schützen.

