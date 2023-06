Rostock Seawolves holen Basketball-Nationalspieler Amaize

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den deutschen Nationalspieler Robin Amaize vom Liga-Konkurrenten Löwen Braunschweig verpflichtet. Das gab der Club am Donnerstagabend bekannt. Der 29 Jahre alte Shooting Guard unterschrieb in Rostock einen Zweijahresvertrag, nachdem er in der BBL bereits für die EWE Baskets Oldenburg, den FC Bayern München, Medi Bayreuth, die Gießen 46ers und gleich zweimal für die Braunschweiger aktiv war.