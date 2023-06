Chemikalien aus Kleintransporter beschlagnahmt

In einem Kleintransporter hat der Zoll 1265 Kilogramm Chemikalien beschlagnahmt, die zur Herstellung von Betäubungsmitteln bestimmt gewesen könnten. Der Fahrer war am Dienstag auf der Bundesautobahn 38 nach Belgien unterwegs, als Zöllner ihn für eine Kontrolle zum Pendlerparkplatz bei Reckershausen begleiteten, wie das Hauptzollamt Braunschweig am Donnerstag mitteilte.