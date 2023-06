Meist freundlicher Tag in Niedersachsen und Bremen erwartet

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich am Donnerstag auf einen sommerlich warmen Tag freuen. Am Vormittag und im Verlauf des Tages wird es heiter bis wolkig, bevor es ab am Nachmittag östlich der Weser mit geringer Wahrscheinlichkeit stellenweise auch regnen oder vereinzelt gewittern kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit den Gewittern können auch Starkregen, Sturmböen und kleinkörniger Hagel einhergehen, hieß es weiter. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei etwa 27 Grad, auf den Inseln um 20 Grad und im Oberharz um 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Norden.