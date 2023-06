Mieterbund will Fördermittel für Modernisierungsmaßnahmen

Der Deutsche Mieterbund fordert für Vermieter und Vermieterinnen höhere staatliche Fördermittel für Modernisierungsmaßnahmen. „Wir müssen die Kosten nicht nur zwischen den Mietern und Vermietern verteilen, sondern auch den Staat stärker in die Pflicht nehmen“, sagte Mieterbund-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz am Mittwoch vor Beginn des 70. Deutschen Mietertags am Donnerstag in Bremen. Zusätzliche Fördermittel müssten investiert werden, um die klimagerechte Modernisierung des Gebäudebestands „möglichst warmmietenneutral“ voranzubringen.