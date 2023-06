Kommunen kritisieren Bund und Land: „Realitätsfremd“

Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat der Politik in Bund und Land vorgeworfen, an den Problemen vor Ort vorbeizuregieren. „Wir halten vor allem die Bundespolitik, aber auch zunehmend die Landespolitik für realitätsfremd und nicht mehr verlässlich“, sagte NSGB-Präsident Marco Trips am Mittwoch bei einer Mitgliederversammlung in Spelle (Landkreis Emsland). Er beklagte eine „Politik auf dem Rücken und zu Lasten der Kommunen“. Einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten daher sogar schon in den Raum gestellt, „die Rathäuser mal eine Woche demonstrativ zu schließen“.