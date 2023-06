Tagung Kammer befasst sich mit Veränderungen in Landwirtschaft

Mit der Frage, welche grundlegenden Veränderungen in der Landwirtschaft notwendig sind, beschäftigt sich am Mittwoch (9.30 Uhr) der Unternehmertag der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat ihr Kommen zugesagt. Sie wird über das Thema „Die Transformation in der Landwirtschaft aus Sicht der Landesregierung“ sprechen.