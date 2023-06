Voraussichtlich mehr Unterstützung für Abgeordnete

Landtagsabgeordnete können voraussichtlich in Kürze mehr Unterstützung bei der Wahrnehmung ihres Mandats erhalten. Die sogenannte Diätenkommission stimmte mehrheitlich einem Gesetzentwurf der Landtagsfraktionen SPD, CDU und Grünen zu, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Dieser Entwurf sieht demnach eine Erhöhung des Stundenkontingents von 50 auf 60 Stunden pro Woche vor für Personen, die jedes Mitglied des Landtags zu seiner Unterstützung beschäftigen kann.

Diese Stundenregelung soll vom 1. Juli an gelten. In der Begründung heißt es im Gesetzentwurf, dass die Arbeitsfähigkeit des Landtags, seiner Fraktionen und seiner Abgeordneten sowohl in Hannover als auch in den Wahlkreisen verbessert und an veränderte Anforderungen, insbesondere an die fortschreitende Digitalisierung, angepasst werden soll. Die Stundenerhöhung würde von Juli bis Ende des Jahres demnach rund 1,1 Millionen Euro kosten, für die Folgejahre dann jeweils rund 2,1 Millionen.

