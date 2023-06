Greenpeace fordert Stopp der Gasförderung vor Borkum

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Niedersachsens Landesregierung erneut aufgefordert, die geplante Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum zu stoppen. Ein von den Umweltschützern in Auftrag gegebenes neues Gutachten zeige, dass ansonsten mehrere schutzwürdige Steinriffe gefährdet würden, teilte Greenpeace am Dienstag in Hannover mit. „Das Leben in diesen neu entdeckten Steinriffen darf nicht geopfert werden für dieses bisschen Gas“, sagte Anike Peters von Greenpeace. Sie sprach von „Oasen der Artenvielfalt“, an denen dem Gutachten zufolge 88 verschiedene Arten nachgewiesen wurden. Von diesen 88 Arten seien 17 auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft, etwa Weichkorallen oder Hummer.