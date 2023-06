Feuerwehreinsatz Kurz nach Übung: Brand in Maßregelvollzug in Moringen

Kurz nach einer Feuerwehrübung im Maßregelvollzugszentrum in Moringen im Landkreis Northeim hat es dort tatsächlich gebrannt: „Was wenige Minuten vorher professionell geübt wurde, ist jetzt Realität“, teilte die Kreisfeuerwehr Northeim am Montagabend per Twitter mit. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befänden sich im Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte, eine Insassin habe eine Matratze angezündet. Es gebe keine Verletzten und keine Gebäudeschäden.