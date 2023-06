Weil über Luftwaffenübung: Müssen gewappnet sein

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat zum Beginn der Luftwaffenübung „Air Defender“ auf die veränderte Sicherheitslage seit Russlands Angriff auf die Ukraine hingewiesen. Die europäische Sicherheitsarchitektur funktioniere nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten, sagte der SPD-Politiker am Montag auf dem Militärflugplatz in Wunstorf bei Hannover. Die Landesverteidigung müsse daher „ganz zwingend eine wesentlich größere Bedeutung“ haben. „Dass wir uns wünschen, dass niemals eine solche Verlegung notwendig wird, wie sie hier geübt wird, das liegt auf der Hand. Aber gleichzeitig ist es besser, wenn man gewappnet ist“, sagte Weil.