Ermittlungen nach Unfall gegen 87-Jährigen

Bramsche (dpa/lni). Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Bramsche ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Entsprechende Strafverfahren gegen den 87-jährigen Unfallverursacher seien eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Bei dem Unfall am Sonntag waren ein 44-jähriger Motorradfahrer getötet und ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei am Sonntag mitgeteilt, dass der Verletzte in Lebensgefahr schwebe. Diese habe aber nicht bestanden, sagte die Sprecherin. Der 87-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil der 87-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Bundesstraße 218 abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt von drei Motorradfahrern missachtet hatte. Der vorausfahrende 56-Jährige stieß mit dem Heck des Autos zusammen, das sich daraufhin drehte. Der 44-jährige Motorradfahrer stieß anschließend mit dem Auto zusammen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

