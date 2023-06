Französischer Spielfilm „Divertimento“ gewinnt Hauptpreis

Der französische Spielfilm „Divertimento - Ein Orchester für Alle“ hat beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney den Hauptpreis gewonnen. Die Regisseurin Marie Castille Mention-Schaar nahm den Score Bernhard Wicki Preis in Gold bei der Preisverleihung am Sonntagabend in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek entgegen, wie die Filmfestveranstalter mitteilten. Die mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für die drei besten Filme erfolgte nach einem Publikumsvotum.

Mit der Deutschlandpremiere von „Divertimento“ war das Publikumsfestival in Ostfriesland bereits vergangenen Mittwoch eröffnet worden. Der Film, der in dieser Woche in die deutschen Kinos kommt, erzählt die wahre Geschichte einer jungen Französin mit algerischen Wurzeln, die gegen alle gesellschaftlichen Widerstände ihren Traum von einer Karriere als Dirigentin verwirklichen will.

Den mit 7000 Euro dotierten DGB Filmpreis und auch den mit 5000 Euro dotierten NDR-Filmpreis für den Nachwuchs bekam der neue deutsche Film „Elaha“ von Regisseurin Milena Aboyan. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu wurde für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet. Insgesamt wurde in diesem Jahr in elf Wettbewerben ein Preisgeld von 65 500 Euro ausgelobt. Das Filmfest Emden-Norderney endet am Mittwoch.

