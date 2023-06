Moritz Bleibtreu mit Emder Schauspielpreis ausgezeichnet

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu ist beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der 51-Jährige nahm die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung bei der Preisverleihungsgala am Sonntagabend in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek entgegen. Den Preis erhält Bleibtreu für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen. Mit Kinoerfolgen wie „Knockin‘ on Heaven’s Door“ oder „Soul Kitchen“, aber auch mit verschiedenen TV-Rollen habe sich der gebürtige Münchner als einer der herausragenden deutschen Schauspieler profiliert, teilten die Veranstalter vor der Auszeichnung mit.