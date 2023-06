Hannovers Handballer erreichen European League

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf spielt in der nächsten Saison in der European League. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gewann am letzten Spieltag mit 34:31 (19:14) beim TVB Stuttgart und beendete die Saison am Sonntag auf dem sechsten Platz. Branko Vujovic war mit acht Treffern bester Werfer der Niedersachsen.

Die „Recken“ taten sich zu Beginn der Partie sehr schwer. Erst zum Ende der ersten Halbzeit fanden sie besser in das Spiel. In den letzten neun Minuten vor der Pause machte Hannover aus einem 12:13 noch ein 19:14. Stark agierte nun Nachwuchs-Nationalspieler Renars Uscins, dem in dieser Phase drei Treffer gelangen.

Nach dem Seitenwechsel gab Hannover den Vorsprung schnell wieder her. Beim 22:23 (40.) hatten die Schwaben den Anschluss wieder geschafft. Das Team aus der Landeshauptstadt blieb aber konzentriert und brachte den Vorsprung über die Zeit.

