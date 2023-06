Füllkrug kündigt Gespräche mit Werder an

Frankfurt/Main. Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat für die Zeit nach dem anstehenden Länderspiel-Dreierpack intensivere Gespräche mit Werder Bremen über seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag angekündigt. „Die Entscheidung, die am Ende fallen wird, werde ich nicht alleine treffen, und die Entscheidung werde ich aus vollster Überzeugung treffen. Das muss auch alles passen“, sagte Füllkrug am Sonntag in Frankfurt/Main vor der DFB-Partie am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine.

Er sei „immer noch total entspannt“. Zwar hätten „einige Dinge“ schon Fahrt aufgenommen, „aber grundsätzlich ist es noch sehr ruhig“, sagte der Stürmer, der gegen die Ukraine in der Startelf stehen wird. „Ich glaube, dass man nach dieser Länderspielphase noch einmal mit Werder ein bisschen intensiver in die Gespräche gehen wird.“ Die Heim-EM im kommenden Jahr spiele dabei „für mich eine wichtige Rolle“.

Über einen Abschied des Bundesliga-Torschützenkönigs wird seit Wochen spekuliert. In diesem Sommer könnte Werder eine Ablöse für den 30-Jährigen kassieren. Eine Vertragsverlängerung an der Weser hat Füllkrug nie ausgeschlossen.

Die überraschende ablösefreie Verpflichtung des früheren Champions-League-Siegers Naby Keita vom FC Liverpool bezeichnete Füllkrug als „extrem guten“ Transfer. „Das war allen klar im Verein, dass wir schon noch an Qualität gewinnen, dass wir schon auch noch den ein oder anderen Unterschiedsspieler brauchen“, sagte er. Einen Spieler vom FC Liverpool zu verpflichten sei „unheimlich stark“ und ein „gutes Zeichen nach außen für weitere Transfers und die aktuelle Situation um Werder Bremen“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen