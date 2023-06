Streit: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in Bremen ist am Samstagabend ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es aus zunächst ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen dem Opfer und zwei weiteren Gästen. Daraufhin soll einer der mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen mit der Scherbe einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.

Bremen (dpa/lni). Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in Bremen ist am Samstagabend ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es aus zunächst ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen dem Opfer und zwei weiteren Gästen. Daraufhin soll einer der mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen mit der Scherbe einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.

Der junge Mann lief anschließend selbstständig zu der Bundespolizeiwache am Bahnhof und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation schwebt der 18-Jährige nun nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei nahmen die beiden 21 und 33 Jahre alten Angreifer fest. Die Prüfung der genauen Tatumstände und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

