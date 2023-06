19-Jährige droht mit Machete und Messer

Polizisten haben in Bremerhaven einen Taser gegen eine mit einer Machete und einem Messer bewaffnete 19-Jährige eingesetzt. Die Frau habe die alarmierten Beamten mit den Waffen bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach habe sich die Frau, die zuvor am Freitagabend mit der Machete und dem Messer auf einer Straße im Stadtteil Geestendorf herumlief und schrie, offenbar in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden. Der Aufforderung, die Waffen abzulegen, kam die Frau laut der Polizei nicht nach. Stattdessen sei sie „bedrohend“ auf die Beamten zugekommen, woraufhin diese den Taser einsetzen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik.