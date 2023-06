Eintracht Braunschweig stellt Trainer Michael Schiele frei

Eintracht Braunschweig hat sich knapp zwei Wochen nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga von Trainer Michael Schiele getrennt. „Wir haben die einzelnen Fakten geordnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weiterentwicklung durch neue Impulse und Veränderungen notwendig ist“, wurde Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann in einer Mitteilung am Freitag zitiert.