Polizeihubschrauber rettet Urlauberin aus dem Watt

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei eine Urlauberin aus dem Watt zwischen Varel und Dangast (Landkreis Friesland) gerettet. Laut einer Mitteilung vom Freitag wanderte die 37-Jährige am Donnerstagnachmittag am Deich entlang vom Vareler Hafen nach Dangast. An einer unwegsamen Stelle ging sie in Richtung Watt. Aus Unwissenheit habe sie eine Fläche aus Schlick betreten und sei sofort bis zur Hüfte versunken. Mit einem Mobiltelefon verständigte sie die Polizei. Weil die Flut bereits einsetzte, mussten die Retter schnell handeln. Mit dem Polizeihubschrauber habe die Frau aus dem Watt befreit und wieder an Land geflogen werden können, hieß es.