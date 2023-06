Ministerin wirbt für Europawahl in einem Jahr

Ein Jahr vor der Europawahl hat Niedersachsens Europaministerin Wiebke Osigus dazu aufgerufen, sich über die Wahl am 9. Juni 2024 zu informieren. „Ob Klimaziele, Verbraucherrechte oder Standards bei Lebensmitteln und im Beruf - das Europäische Parlament gestaltet große Teile unseres Alltags mit“, betonte die SPD-Politikerin am Freitag. Osigus wies zudem darauf hin, dass in Deutschland im kommenden Jahr erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren stimmberechtigt sind. „Dies eröffnet gerade jungen Menschen die Möglichkeit, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten“, sagte die Ministerin. Bis zur Europawahl will die Landesregierung eine Reihe von Veranstaltungen und Informationen zu dem Thema anbieten.