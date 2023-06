Hannover nach 32:19 gegen Minden auf Kurs European League

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat beste Chancen, in der kommenden Saison in der European League zu spielen. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gewann am Donnerstag ihr Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen TSV GWD Minden mit 32:19 (15:9) und festigte mit 36:30 Zählern Platz sechs vor den punktgleichen Teams des HSV Hamburg und der MT Melsungen (je 34:32). Den Niedersachsen würde im letzten Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim TVB Stuttgart schon ein Unentschieden zur Qualifikation für den Europapokal reichen.

Hannover legte mit einer starken Phase in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Vom 3:5 in der 11. Spielminute zogen die „Recken“ bis zum Seitenwechsel auf sechs Treffer davon. Auch in der zweiten Halbzeit hielt das Prokop-Team das Tempo unverändert hoch und baute den Vorsprung zwischenzeitlich auf 15 Tore aus (30:15/54.). Erfolgreichster Werfer der Gastgeber vor den 6531 Zuschauern war Uladsislau Kulesch. Der Belarusse erzielte sechs Treffer.

