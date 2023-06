Umwelthilfe sieht Verfahrensfehler bei Testbohrungen

Im Streit um die mögliche Genehmigung einer Erdgasförderung vor Borkum hat die Deutsche Umwelthilfe den niederländischen Behörden Verfahrensfehler vorgeworfen. Die deutschen Behörden seien bei der Genehmigung von Testbohrungen nicht einbezogen worden, obwohl diese je zur Hälfte auf niederländischem und deutschem Hoheitsgebiet erfolgen sollen, teilte die Umwelthilfe am Mittwoch mit. Die Umweltorganisation forderte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover auf, eine eigene Beteiligung in den Niederlanden unverzüglich einzufordern und bis zum Abschluss der Beteiligung auch die Bohrung zu stoppen.