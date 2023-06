Männer sollen Kollegen getötet haben: Verdächtiger flüchtig

Drei Männer stehen im Verdacht, einen Arbeitskollegen in Göttingen getötet zu haben. Zwei von ihnen befinden sich bereits in Untersuchungshaft, der Hauptverdächtige ist auf der Flucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Den Angaben nach wurde die Leiche des 38-Jährigen am 30. Mai bei Dransfeld entdeckt. Dessen Arbeitgeber hatte den Mann am selben Tag als vermisst gemeldet.