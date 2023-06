18-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in Südbrookmerland im Landkreis Aurich verletzt worden, davon eine Frau lebensgefährlich und ein Mann schwer. Eine 18 Jahre alte Fahrerin war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 210 in Höhe Bedekaspeler Marsch mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.