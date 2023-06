Buxtehuder Handballerin Süchting wegen Gehirntumors operiert

Die Handballerin Liv Süchting vom Bundesligisten Buxtehuder SV ist an Krebs erkrankt und wegen eines bösartigen Gehirntumors operiert worden. Das teilte der Club am Mittwoch mit. „Ich muss jetzt in kleinen Schritten und vor allem positiv denken“, wurde die 23-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. „Alle Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein waren nach der OP komplett weg. Und nach diesem Eingriff zeigen sich bei mir auch keinerlei negative Nachwirkungen.“