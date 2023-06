Mann bedroht Passanten mit Messer: Polizei stoppt ihn

Mit einem Dönermesser hat ein 30-Jähriger in Bremen mehrere Passanten sowie Polizisten bedroht. Spezialkräfte der Polizei überwältigten ihn mit einem Taser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bremen (dpa/lni). Mit einem Dönermesser hat ein 30-Jähriger in Bremen mehrere Passanten sowie Polizisten bedroht. Spezialkräfte der Polizei überwältigten ihn mit einem Taser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte der Mann das Messer am Dienstagabend in einem Dönerladen entwendet und war damit in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf einer Weser-Brücke fand die Polizei den Mann und sperrte diese für Fußgänger und Straßenverkehr. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ und auch die Beamten bedrohte, wurden Spezialkräfte angefordert. Diese setzten den 30-Jährigen nach Polizeiangaben mit Hilfe einer Elektroschockpistole außer Gefecht. Er wurde dabei leicht verletzt und dann vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen