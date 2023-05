83-Jähriger nimmt Mann auf und wird schwer verletzt

Ein 83-Jähriger, der laut Polizei aus Mitleid einen jungen Mann aufgenommen hat, ist von diesem schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Bremen am Mittwoch mit. Den Angaben nach bedrohte der junge Mann den 83-Jährigen in dessen Gartenhaus in Bremen mit einem Messer, fesselte ihn, schlug und trat ihn und drohte, ihn umzubringen. Er sperrte ihn demnach am Sonntag in dem Haus ein und tötete den Hund des Mannes.