SPD Bremen entscheidet über Verhandlungspartner

Der SPD-Landesvorstand in Bremen entscheidet am Mittwoch (ab 18.00 Uhr), mit welchen politischen Partnern über die Bildung einer neuen Landesregierung verhandelt werden soll. Nach der Bürgerschaftswahl vom 14. Mai hat das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei weiter eine Mehrheit. Allerdings ist auch eine große Koalition von SPD und CDU möglich. In Umfragen vor der Wahl haben viele Bürgerinnen und Bürger im kleinsten Bundesland diese Variante befürwortet. In den vergangenen Tagen hat die SPD-Führung die verschiedenen Bündnismöglichkeiten sondiert.