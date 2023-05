Ex-VW-Vorstände sollen in Dieselprozess als Zeugen aussagen

Im milliardenschweren Musterprozess von Investoren zur VW-Dieselaffäre könnte es eine umfangreiche Beweisaufnahme mit vielen Fragen an die frühere Führungsetage des Autobauers geben. Ein Beschlussentwurf sehe die Ladung von insgesamt 76 Zeuginnen und Zeugen vor, darunter die damaligen Mitglieder des Konzernvorstandes, teilte das Oberlandesgericht Braunschweig am Dienstag mit. Mit Blick auf Kritik an dieser Maßnahme will der Senat Ende Juni endgültig entscheiden.