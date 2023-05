Ausbau von Geothermieanlagen legt in Niedersachsen zu

Der Ausbau von Geothermieanlagen hat in Niedersachsen zugelegt. 2022 wurden 18 Prozent mehr Anlagen neu aufgebaut als im Jahr davor, wie das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am Dienstag bei einer Fachtagung in Hannover mitteilte. Demnach wurden in dem Bundesland im vergangenen Jahr 2705 Geothermieanlagen installiert. Weitere etwa 2500 sollen in 2023 hinzukommen.