Umwelt Einwendungen gegen geplantes Vink-Chemicals-Werk in Schwerin

Unter anderem die Umweltschutzvereinigung BUND und der Lebensmittelhändler Nestlé haben Einwendungen gegen das geplante Chemie-Werk des Unternehmens Vink-Chemicals in Schwerin eingebracht. Insgesamt seien es 20 Einwendungen, die das zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) erhalten habe, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Schwerin am Montag. Zuvor hatte der NDR berichtet.