Prozess um Körperverletzung im Amt: Polizist freigesprochen

Von dem Vorwurf der Körperverletzung im Amt ist ein Polizist am Montag am Amtsgericht Göttingen freigesprochen worden. Das sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann in der Anklage vorgeworfen, bei einer Kontrolle eines inzwischen 30-Jährigen im Juli 2021 in Göttingen unverhältnismäßige Gewalt angewandt zu haben. Auch aufgrund von Videoaufnahmen im Internet hatte der Fall größeres Aufsehen erregt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.