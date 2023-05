Wetter Gewitter und Starkregen in Niedersachsen und Bremen erwartet

In Niedersachsen und Bremen wird das Wetter nach dem milden Himmelfahrtswochenende nass und kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Montag unwetterartigen Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter über ein paar Stunden hinweg voraus. Auch sind stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometer pro Stunde möglich. Begleitet werden die Böen und der Starkregen gebietsweise von Gewittern, die sich erst am Dienstag auflösen sollen. Im Laufe des Dienstags sind Temperaturschwankungen zwischen 13 und 20 Grad vorhergesagt. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen dann auf bis zu 6 Grad absinken. Erst zu Beginn der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder höhere Temperaturen mit bis zu 25 Grad.