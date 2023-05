Landesverband informiert über den Ausbau der Windkraft

Über den Stand und die Herausforderungen beim Ausbau der Windkraft in Niedersachsen will der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen am heutigen Montag (11.30 Uhr) informieren. Dabei sollen die aktuelle Situation sowie die Problematik beim Transport von Windenergieanlagen eine Rolle spielen. Neben der Vorsitzenden des Landesverbandes Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen, Bärbel Heidebroek, wird auch der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen, Jörn Makko, erwartet. Beide Verbände wollen einen Ausblick geben, worauf sich Gesellschaft, Politik und Wirtschaft einstellen sollten.