Vor Finale gegen VfL Wolfsburg: Barça-Frauen verlieren

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben kurz vor dem Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburgs erstmals seit fast zwei Jahren in der spanischen Liga verloren. Der Meister musste sich am Sonntag Madrid CFF mit 1:2 geschlagen geben und beendete die Spielzeit überraschend mit einer Pleite gegen den Tabellenvierten. Barcelona hatte zuvor 64 Begegnungen nacheinander nicht verloren und musste sich in der heimischen Meisterschaft seit Juli 2021 nicht mehr geschlagen geben. Zwischenzeitlich hatten die Katalaninnen sogar 62 Partien nacheinander für sich entschieden. Im Endspiel der Königsklasse tritt Barcelona am 3. Juni in Eindhoven gegen Wolfsburg an.