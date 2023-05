Sieger von „Jugend forscht“ werden bekanntgegeben

Beim 58. Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Bremen werden am Sonntag (11.00 Uhr) die besten Projekte ausgezeichnet. Mehr als 170 Talente aus ganz Deutschland waren am Donnerstag nach Bremen gereist, um ihre Forschungsarbeiten in der ÖVB-Arena zu präsentieren, wie die Veranstalter mitteilten. Die jungen Forschenden hatten sich zuvor in Landeswettbewerben fürs Finale qualifiziert.