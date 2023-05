Pappboote fahren bei Spaß-Regatta um die Wette

Zehn Pappboote fahren am Samstag in Bremen um die Wette. Bei der Pappbootregatta im Stadtteil Vegesack messen sich Teams mit ihren selbstgebauten Paddelbooten auf einer abgesteckten Strecke im Museumshafen, wie die Veranstalter mitteilten. Die Strecke ist demnach rund 200 Meter lang. Wie in den vergangenen Jahren präsentierten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder kreativ gestaltete Boote, die Schaulustige anlockten.