Autofahrerin kommt von Straße ab und stirbt

Eine Autofahrerin ist in Wiesmoor (Landkreis Aurich) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Die 64-Jährige aus Wittmund kam am Freitagnachmittag von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sie sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt noch am Unfallort gestorben.