Doppelt so viele Stimmen für Bovenschulte wie für Imhoff

Bei der Wahl in Bremen hat der SPD-Spitzenkandidat, der amtierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte, doppelt so viele Stimmen bekommen wie sein CDU-Herausforderer Frank Imhoff. Bovenschulte erhielt per Personenwahl mehr als 141.000 Stimmen, sagte Landeswahlleiter Andreas Cors am Freitag. Das seien 12,9 Prozent aller Stimmen. „Damit hat er allein mehr Stimmen bekommen als die Grünen zusammen“, fügte er hinzu. Die Grünen erzielten 11,9 Prozent der Stimmen.