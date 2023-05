Göttingen Auto in Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 523 im Landkreis Göttingen ist an Christi Himmelfahrt ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge geriet ein Auto am Nachmittag etwa 200 Meter vor der Ortschaft Wulften in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei mitteilte.