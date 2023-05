Wolfsburg im DFB-Pokal-Finale Favorit gegen Freiburg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können zum zehnten Mal den DFB-Pokal gewinnen. Das Team um EM-Star Alexandra Popp wird am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) im Endspiel in Köln vom Bundesliga-Sechsten SC Freiburg gefordert. Die Wolfsburgerinnen gewannen die Trophäe zuletzt sogar achtmal in Folge. Bei einem weiteren Triumph wären sie alleinige Rekordsiegerinnen vor dem 1. FFC Frankfurt (9 Erfolge).

Der deutsche Meister von 2022 geht als Favorit, aber angeschlagen in das Finale. Mit dem überraschenden 0:4 am Sonntag bei Eintracht Frankfurt haben die Wolfsburgerinnen praktisch den Meistertitel in der Bundesliga verspielt. Trainer Tommy Stroot kämpft mit seinen Spielerinnen auch noch um den Champions-League-Sieg: Im Finale am 3. Juni in Eindhoven geht es gegen den FC Barcelona.

In Köln hoffen Wolfsburg und Freiburg sowie der Deutsche Fußball-Bund auf ein volles Rhein-Energie-Stadion. Am Mittwoch waren 42 000 Tickets verkauft. Die Kapazität beläuft sich auf 44 808 Zuschauer. Dass der Zuschauerrekord fallen wird, steht schon länger fest: Die bisher größte Kulisse gab es mit 26 282 Besuchern 2010 bei der ersten Auflage in Köln beim Duell FCR Duisburg gegen FF USV Jena (1:0).

