10.000 Teilnehmende zum Erlebnis-Turnfest erwartet

Mit Show-Vorführungen hat am Mittwoch das Vorprogramm des Erlebnis-Turnfestes in Oldenburg begonnen. Die offizielle Eröffnung von Norddeutschlands größter Breitensportveranstaltung sollte am Abend folgen. Bis Sonntag werden rund 10.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf Sportplätzen, in Hallen oder in der Innenstadt erwartet, wie der Niedersächsische Turner-Bund mitteilte.