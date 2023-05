Zwei Niedersachsen-Gewinner beim Deutschen Kita-Preis

Gleich zwei Gewinner des Deutschen Kita-Preises 2023 kommen aus Niedersachsen. Das Bündnis „AG Nordstadt“ aus Hildesheim wurde in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“ ausgezeichnet, zudem kam die Kita „Campuskinder“ der Medizinischen Hochschule Hannover auf einen zweiten Platz als „Kita des Jahres“. Niedersachsens

Hannover (dpa/lni). Gleich zwei Gewinner des Deutschen Kita-Preises 2023 kommen aus Niedersachsen. Das Bündnis „AG Nordstadt“ aus Hildesheim wurde in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“ ausgezeichnet, zudem kam die Kita „Campuskinder“ der Medizinischen Hochschule Hannover auf einen zweiten Platz als „Kita des Jahres“. Niedersachsens

Kultusministerin Julia Willie Hamburg gratulierte am Mittwoch in einer Mitteilung den Gewinnern. „Kindertageseinrichtungen sind als erste Stufe unseres Bildungssystems von größter Bedeutung für die gesamte Bildungsbiografie eines Kindes“, sagte die Grünen-Politikerin. Die pädagogische Arbeit, die dort geleistet werde, lege den Grundstein für die weitere Entwicklung eines Kindes.

Das Bündnis „AG Nordstadt“ in Hildesheim setzt sich dafür ein, dass allen Kindern gute Bildungschancen ermöglicht werden. Es zeige eine herausragende Wirkkraft in dem von Armut und Migration geprägten Sozialraum, begründeten das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die den Deutschen Kita-Preis einmal im Jahr vergeben, ihre Entscheidung. Die Kita „Campuskinder“ überzeugte die Jury einer Mitteilung zufolge unter anderem mit ihren flexiblen Öffnungszeiten. Diese ermöglichten es beispielhaft, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, hieß es.

Der Deutsche Kita-Preis wurde am Dienstagabend in Berlin vergeben. Die ersten Preise sind jeweils mit 25.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung, die es seit 2018 gibt, soll die Qualität in der frühkindlichen Bildung fördern und das Engagement der Menschen dafür würdigen. Zur Jury gehören Vertreter aus der Wissenschaft, der frühkindlichen Erziehung, von Gewerkschaften, Politik und Eltern.

