Wasserbüffel beziehen artengeschütztes Biotop am Bibersee

Eine Herde Wasserbüffel hat am Bibersee in Pattensen (Region Hannover) erstmals ihr neues Sommerquartier bezogen. Zum ersten Herdenauftrieb versammelten sich am Mittwoch die Projektverantwortlichen an dem Biotop, unter ihnen auch die Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover, Sonja Papenfuß.