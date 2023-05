Stahmann: Grüne wollen Koalition nicht um jeden Preis

Eine erneute Regierungsbeteiligung der Grünen in Bremen ist nach dem schwachen Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl nach Worten von Sozialsenatorin Anja Stahmann noch nicht ausgemacht. „Eine Koalition um jeden Preis und ohne die zentralen Grünen-Inhalte wollen und können wir nicht mitmachen“, sagte die Grünen-Politikerin dem Medienhaus Table Media (Mittwoch).

Bremen (dpa/lni). Eine erneute Regierungsbeteiligung der Grünen in Bremen ist nach dem schwachen Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl nach Worten von Sozialsenatorin Anja Stahmann noch nicht ausgemacht. „Eine Koalition um jeden Preis und ohne die zentralen Grünen-Inhalte wollen und können wir nicht mitmachen“, sagte die Grünen-Politikerin dem Medienhaus Table Media (Mittwoch).

Stahmann räumte zudem Versäumnisse der Grünen im Wahlkampf ein. „Es ist uns nicht gut gelungen, die notwendigen und unausweichlichen Maßnahmen zum Abwenden der Klimakatastrophe mit der sozialen Frage zu verbinden“, sagte sie. Ihre Partei sei vor der Wahl davon ausgegangen, dass die Menschen die Notwendigkeit der Maßnahmen uneingeschränkt anerkennen und bereit seien, auch Opfer zu bringen. „Vielleicht war das ein bisschen naiv. Daran müssen wir dringend arbeiten“, sagte die Sozialsenatorin.

Die Grünen regieren in Bremen bisher zusammen mit SPD und Linken. Bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag erhielten sie laut der letzten amtlichen Hochrechnung mit 12 Prozent jedoch deutlich weniger Stimmen als vier Jahre zuvor (17,4 Prozent). Die Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Maike Schaefer kündigte daraufhin ihren Rückzug an.

