ZDF zeigt Finale zwischen Wolfsburg und Barça

Das Finale der Champions League zwischen den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und dem spanischen Meister FC Barcelona wird im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Partie in Eindhoven am 3. Juni (16 Uhr) live, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Auch das am selben Tag stattfindende DFB-Pokal-Endspiel der Männer zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig (20 Uhr) wird im Zweiten übertragen.