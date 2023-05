Land unterstützt Kultureinrichtungen mit Millionensumme

Kultureinrichtungen in Niedersachsen werden angesichts der hohen Energiekosten und der Inflation mit einer Millionensumme vom Land unterstützt. Kultureinrichtungen und Verbände sowie die Erwachsenenbildung erhalten insgesamt 27 Millionen Euro, wie das Kulturministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Geld kommt demnach aus dem jüngst verabschiedeten Nachtragshaushalt.